藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第1局は4日午前9時、東京都渋谷区「セルリアンタワー能楽堂」で2日目が指し継がれ、午後1時半の昼食休憩明け、先手・藤井が57手目、3筋へ飛車取りに香を打って攻勢を強めた。藤井がもし飛車を取り敵陣へ打ち込めば、後は角か銀の斜め駒を打ち込むだけのわずか1手で佐々木王は詰む。局面は藤井がこのまま寄せに入るか、佐々木がし