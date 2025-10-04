サンズ戦で攻め込むレーカーズの八村（左）＝パームデザート（NBAE・ゲッティ＝共同）【パームデザート（米カリフォルニア州）共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁は3日、カリフォルニア州パームデザートで行われたサンズとのオープン戦初戦に先発出場して23分27秒プレーし、11得点、3リバウンド、2スチールだった。チームは81―103で敗れた。次戦は5日（日本時間6日）にウォリアーズと対戦する。