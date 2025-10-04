バルセロナは3日、FWラミン・ヤマルが再び負傷したことを発表した。9月のワールドカップ予選で恥骨部分に問題を抱えたヤマルは、その後のバルセロナの4試合を欠場。9月28日に行われた第7節レアル・ソシエダ戦で58分から出場し決勝点をアシスト。3日後のUEFAチャンピオンズリーグPSG戦では1−2で破れたものの、フル出場を果たした。バルセロナは声明で、「ラミン・ヤマルが感じていた恥骨部の不快感が、PSG戦後に再発した。選手はセ