昨季に続き今季も調子の上がらないマンチェスター・ユナイテッド。スポルティングCPから引き抜いたルベン・アモリム監督はユナイテッドへの適応に苦労している印象だ。そんなアモリム監督には解任の可能性が報じられており、後任候補には元ユナイテッドのマイケル・キャリック氏や元イングランド代表指揮官のガレス・サウスゲート氏。現在プレミアリーグで指揮を取っているクリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督、ボーン