ヒルトンは、会員プログラム「ヒルトン・オナーズ」でプロモーションを実施する。通常獲得できるベースポイントに加え、1滞在あたり1,500ポイントのボーナスポイントを付与する。ボーナスポイントは積算までの6〜8週間ほどかかり、エリート会員資格獲得の対象にはならない。宿泊期間は10月1日から12月31日まで。キャンペーンへの参加には、チェックアウト日までに参加登録が必要となる。