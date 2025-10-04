一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ラビスタ東京ベイ（2名素泊まり）が19,590円から、丸の内ホテル（同）が41,990円から、リッチモンドホテル札幌大通（同）が6,849円から、リッチモンドホテル盛岡駅前（同）が7,140円から、嬬恋プ