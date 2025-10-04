天皇皇后両陛下は、京都で開催される国際フォーラムに出席するため、2泊3日の予定で関西を訪問されます。大阪・関西万博も視察される予定です。【映像】天皇皇后両陛下が関西訪問 万博の視察も両陛下は午前10時すぎ、東京駅で関係者に見送られ、新幹線の特別列車に乗り込まれました。午後には京都府植物園を視察し、5日は「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の開会式に出席して、英語でお言葉を述べられる予定で