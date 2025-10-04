¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬4Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²Ý¶âÀ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥­¥Ê¡×¤Î2¿Í¤¬Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ò¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¡Ä¡£¥³¥½¥³¥½¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È²óÅú¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£