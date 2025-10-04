石破茂首相の後任を決める自民党総裁選は４日、投票が行われた。立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人は、１回目の投票で誰も過半数を獲得することができず、上位２人の高市氏と小泉氏が決選投票に進んだ。１回目の投票は国会議員票２９５、党員・党友票２９５の計５９０票で争われた。議員票に無効票が１票あったため、過半数は２９５票と