アメリカの政府機関の一部閉鎖は3日目に入りましたが、与野党間で打開策が見いだせないまま週明け以降も閉鎖が続くことになります。【映像】米議会上院の様子議会上院では3日、与党・共和党が提出した「つなぎ予算案」の採決をめぐる動議が否決されました。週末は投票を行わないため、閉鎖は継続することになります。ホワイトハウスのレビット報道官は、野党・民主党による「国民への妨害行為だ」と訴えましたが、民主党側は