「ポスト石破」を決める自民党総裁選挙の第一回目の投開票は先ほど終了し、▼小林鷹之元経済安保担当大臣が59票▼茂木敏充前自民党幹事長が49票▼林芳正官房長官が134票▼高市早苗前経済安保担当大臣が183票▼小泉進次郎農水大臣が164票の結果となり、いずれも過半数に及ばなかったため高市氏と小泉氏の2人による決選投票となりました。【写真を見る】【速報】高市早苗氏と小泉進次郎氏による決選投票へ自民党総裁選