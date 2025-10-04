メジャーリーグのプレーオフ（PO）、地区シリーズが日本時間5日から各地で行われる。2年連続世界一を目指すドジャースは、リーグ東地区1位のフィリーズと対戦する。【一覧】大谷翔平や鈴木誠也らMLBプレーオフ日程＆結果第1戦を翌日に控えた4日、ドジャースの佐々木朗希（23）が前日会見に出席し、まずは「ポストシーズンも初めての経験だったので、4点差でしたけど9回に投げることができて、自分としてもすごく良かったと思います