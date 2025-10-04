「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが3日放送のテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ1時間SP」に出演。テレビに出る理由を明かした。永野から「あのちゃん、テレビに弱み握られてる？」という質問をした。「（出演の多さは）あのちゃんか僕かっていうくらい思ってるんですよ。あのちゃんテレビ出すぎだなと思って」と語った。テレビプロデューサーの佐久間宣行は「俺もあのちゃんにひっかかることありますかって