Photo: Ena Miura 正直、ここまで頼れるとは思っていませんでした。炎天下で紫外線にさらされて、すっかり乾燥が進んでしまったお肌。今こそしっかり保湿が大事なのは重々わかっているのですが、化粧水や乳液を何度も塗る手間がかかります。疲れた夜には、なおさら面倒に感じることも。そんなときに出会ったのが、資生堂のスキンケアブランド、アクアレーベルの「オールインワンジェル」です