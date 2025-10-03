2020年にデビューした藤井 風は、コロナ禍を挟んだ5年弱で日本のトップスターの座に駆け上がった。東南アジアのみならず欧米でも確実に評価を高めた藤井は、今年2025年には『Lollapalooza 2025』で大観衆に迎えられ、『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』への出演が決まるなど、世界を舞台にした活躍を始めている。藤井はミュージシャンとしての技術や表現力において、あまりにも豊かな才能を持