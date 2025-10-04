¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ(48)¤¬¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤â¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿WEC¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢(WEC¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥¨¥¤)¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥«¥é¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÀÖ¤¤¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è