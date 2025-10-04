林氏の陣営は壮行会を開き、選対本部長の田村憲久衆院議員が「今回は昨年と違って総裁の座をとりにいく戦いだ。 皆さんの思いを日本のために一つにしていただいて勝利を勝ち取りたい」と強調しました。林氏は「戦って戦って戦って、最後の総裁の座を勝ち取るまで、 戦い抜く」と決意を述べました。