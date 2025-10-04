「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われ、断髪式が始まった。作曲家で元横綱審議委員の都倉俊一氏に続き、２番目に東京都理事の小池百合子氏がハサミを入れた。名前が館内に伝えられると、「おお〜」とどよめきが起こった。ハサミを入れると、次の予定のため国技館を後にした小池氏。「これからも親方として後進の育成に励んでもらいたい」と話