アメリカでトランプ大統領の肖像が描かれた新たな1ドル硬貨の発行が検討されていることが明らかになりました。【映像】新たな1ドル硬貨のデザイン案アメリカ財務省は、2026年の建国250周年を記念し、新たな1ドル硬貨のデザイン案を公開しました。硬貨の片面にはトランプ大統領の横顔が描かれています。もう片方には去年の銃撃事件の際の写真と似ている、アメリカ国旗の前でこぶしを突き上げるトランプ氏の姿が描かれています。