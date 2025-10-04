「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が3日更新のポッドキャスト番組「ひろゆきの暇つぶしラジオ」で自民党総裁選に立候補した5人の英語力について言及した。ひろゆき氏は先月27日夜に配信された候補者討論会で司会を担当。「ひろゆきと語る夜＃変われ自民党日本の未来を語れ！」と題した自民党による異色の企画で、小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官