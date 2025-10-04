４日（日本時間５日）から地区シリーズを前にフィリーズ正捕手のＪＴリアルミュート（３４）が対戦相手のドジャースをベタ褒めしている。リアルミュートは「ＵＳＡトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール氏に対して「私の意見では彼らはメジャーリーグのあるべき姿を体現している。毎年勝利を目指して戦い、オーナーシップも素晴らしく、フロントオフィスも素晴らしい。他のチームが尊敬する組織だ。私たちも同じように考えている」と