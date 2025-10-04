◆パ・リーグロッテ―日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）【日本ハム】１（一）清宮幸、２（三）郡司、３（右）浅間、４（左）野村、５（指）今川、６（二）石井、７（中）矢沢、８（遊）奈良間、９（捕）田宮、▽投＝伊藤【ロッテ】１（左）西川、２（右）藤原、３（中）高部、４（一）ソト、５（二）藤岡、６（三）上田、７（捕）佐藤、８（指）山本、９（遊）小川、▽投＝種市