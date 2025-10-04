これが買えない！【中８週以内】 実力馬が秋初戦に選ぶことも多い当レース。裏を返せば夏競馬を走っていたような馬では実力不足の場合が多い。 これはレース間隔に表れており、中８週以内の間隔で出走した馬は［0・1・2・27］。 これが買えない！【高齢馬】 ３歳馬が隆盛の一方で肩身の狭い思いをしているのが高齢馬だ。 ７歳馬は［0・0・1・11］と３着１回のみ、８歳馬は［0・0・0・4］と全滅。６歳馬でも［0・3