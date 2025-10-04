自民党総裁選の党員・党友投票の開票作業が、4日午前に東海3県の県連でも行われました。 【写真を見る】“党員・党友の選択は？”自民党総裁選愛知・岐阜・三重の各県連で開票4日午後からは国会議員の投票新総裁は誰に？ 自民党総裁選には5人が立候補していて、4日午後1時から党本部で投開票が行われます。これに先立ち、名古屋市中区の自民党愛知県連では、午前9時半から「党員票」の開票が始まり、3日までに返送された