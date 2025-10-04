セレッソ大阪が販売したピンク色のミャクミャクのぬいぐるみ（同クラブ提供）日本国際博覧会協会（万博協会）は、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」の公式グッズの販売期間を来年3月末まで延長することを決めた。閉幕日の10月13日までの予定だったが、売り上げが好調なため閉幕後も万博会場外の店舗やインターネットサイトで売れるようにする。販売サイトでは1時間で数千万円を売り上げるケースもあり、販売業者は