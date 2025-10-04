気象台は、午後1時38分に、洪水警報を福岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・福岡市に発表 4日13:38時点福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福岡市□洪水警報【発表】4日夕方にかけて警戒■古賀市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量45mm■新宮町□大雨警報・土砂災害4日夕方にかけて