フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)では、RIP SLYMEのライブシリーズ「DANCE FLOOR MASSIVE(DFM)」の集大成ともいえる全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』のツアーファイナル・東京公演を、11月15日18時から生配信。10月4日からチケット販売がスタートした。『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』1994年に結成し、2001年に「STEPPER’S DELIGHT」でメジャー