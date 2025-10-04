3日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が、11月1日（土）と12月6日（土）のホームゲームで来場者全員に「レプリカユニフォーム風Tシャツ」のプレゼントと、3rdユニフォームのカラーを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 11月1日（土）にプロシードアリーナHIKONEで行われる第4節GAME1の埼玉上尾メディックス戦と、12月6日（土）第9