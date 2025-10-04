◇NBAプレシーズンマッチレイカーズ81−103サンズ（2025年10月3日）NBAレイカーズの八村塁（27）が現地時間3日（日本時間4日）に今季のプレシーズンマッチ初戦となったサンズ戦にスタメン出場。3Pシュート1本を含む11得点3リバウンド2スチールをマークした。チームは大敗を喫した。この日からプレシーズンマッチがスタート。レイカーズは、大黒柱のレブロン・ジェームズ、新加入のマーカス・スマートがケガを考慮して欠場