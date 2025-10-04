元モーニング娘。でタレントの藤本美貴（40）と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が4日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。けんかした際に冷静になる方法を明かした。交際時や結婚した当初、藤本ともめると家出していた庄司。「冷静にメールとかLINEで離れた距離から話し合って。その合間に、モーニング娘。の動画とか見て。俺は凄い人と結婚したんだぞ、何を家出してるんだって我に返る」という。