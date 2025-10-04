©LAPONE ENTERTAINMENTJO1が、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー＜2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour＞（以下＜Jingle Ball＞)に、日本のアーティストとして初めて出演することが決定した。本音楽フェスはアメリカのラジオ局「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催しているイベント。毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアーとなっている。ニューヨーク、ロ