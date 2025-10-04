第3ラウンド、10番でバンカーショットを放つ岩井明愛。通算13アンダーで首位＝ホアカレイCC（共同）【エワビーチ（米ハワイ州）共同】米女子ゴルフのロッテ選手権は3日、米ハワイ州エワビーチのホアカレイCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、2位から出た岩井明愛は71で回り、通算13アンダーの203で単独首位に立った。66をマークした勝みなみが12アンダーで、キム・ヒョージュ（韓国）らと8人が並ぶ1打差の2位に浮上した。71の