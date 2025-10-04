議員投票は衆議院議員を終えて、参議院議員に入っています。ここで、投票が行われている自民党本部から最新情報です。木村祐太記者中継：現場で取材していますと、議員の多くがすでに小泉さんと高市さんの決選投票を前提に話を進めて、どちらが1位になるかが注目されています。開票が始まる直前、複数の議員と話したところ、「党員票は高市氏が圧倒的で驚いた」と話していました。当初、「小泉さんの1位は固い」とされていましたが