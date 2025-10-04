Do As Infinityが10月3日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA＞を開催した。◆ライブ写真デビュー26周年を迎えた節目の夜は、ファンにとって忘れられない特別なアニバーサリーライブとなった。今回のライブでは、2001年にリリースされた3rd アルバム『DEEP FOREST』の内容を完全再現。「深い森」、「冒険者たち」、「Week!」など数々の代表曲に加え、これまで一度もライブ