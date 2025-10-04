大相撲の「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」が４日、東京・両国国技館で行われた。幕内優勝４度の元大関・貴景勝の断髪式では東京都知事の小池百合子氏がはさみを入れた。イメージカラーである緑の衣装に身を包んで登場。「これからも親方として後進の指導に励んでください」とエールを送った。