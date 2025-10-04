フジテレビ系報道特番「決戦！自民総裁選ＳＰ」（午後１時）が４日放送され、この日投開票が行われた自民党総裁選の模様を生中継した。同番組では午後１時に始まり、石破茂首相ら重鎮からスタートした議員による投票の模様を生中継した上で「高市早苗氏が党員投票で２８都道府県でトップに立った」と報道。コメンテーターで出演の元ＮＨＫ・岩田明子氏は「昨日の夜、麻生派の幹部会が開かれるという見方もあったけれども開かれ