◆パ・リーグ楽天―西武（４日・楽天モバイル）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（指）セデーニョ、５（一）山村、６（三）仲田、７（遊）斎藤、８（捕）柘植、９（右）古川、▽投＝高橋光成【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（二）黒川、４（一）ボイト、５（指）フランコ、６（遊）宗山、７（中）吉野、８（左）武藤、９（捕）太田、▽投＝坂井