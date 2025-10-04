筆者の息子が幼稚園児の頃からのママ友とは、子どもたちが小学生になってからも頻繁に遊ぶ仲でした。小学生になると、ママ友たちは「習い事」の話題にみんな興味津々！ そんなある日、始めたばかりの野球を「辞めさせようかな」と話すママ友がいて──！？ 小学生の習い事 習い事への考え方は人それぞれ。子どもの「好き」も「才能」も、どちらも大切に見守っていきたいですね。 【体験者：30代・筆者、回答時期：2025