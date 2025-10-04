今回ご紹介するのはダイソーで購入したLEDランタン。ひと口にランタンといってもダイソーにはさまざまな価格帯のものが売られていますが、今回購入したのは220円（税込）の商品です。サイズ感やデザイン、機能性を踏まえるとかなりコスパの高い商品で、倍以上してもおかしくないクオリティ。これは必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：LEDランタン ノスタ価格：￥220（税込）サイズ（約）：W84mm×H124mm×D84mm