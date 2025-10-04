メ～テレ（名古屋テレビ） 今年で50年目を迎えた「スーパー戦隊シリーズ」。全戦隊が名古屋に大集合です。 名古屋市中区の金山南ビル美術館棟で4日から始まったのは「全スーパー戦隊展」です。 1975年に放送された「秘密戦隊ゴレンジャー」から最新の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」まで歴代の全シリーズのヒーロー約300体が勢ぞろいしてい