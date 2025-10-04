ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でとんでもない商品を発見。耐熱ガラス製の軽量カップが、なんと￥220（税込）で販売されていたんです！無印良品で似たような商品を買うと、倍以上のお値段になるのでビックリ。メモリも2種類付いていて、お値段以上に高スペックなキッチングッズとなっています♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱軽量ガラスカップ（お米兼用、300mL）価格：￥220（税込）