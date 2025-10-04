コスメコンシェルジュ・パーソナルカラーアナリストのIkueです。眉は顔の印象を大きく左右するパーツ。うまく描けると顔全体が垢抜けますが、ちょっとした描き方の違いで不自然で古い印象になってしまうこともありますよね。特に初心者さんは、眉メイクのミスをしやすいので垢抜けメイクから遠ざかってしまいがち。そこで今回は、メイク初心者さんがやりがちな失敗と、その改善ポイントを4つご紹介します。難しいテクニックはいら