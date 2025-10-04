パレスチナの武装組織ハマスがトランプ米大統領のガザ地区和平構想案の一部を受け入れ、2年近く続いたガザ地区戦争が終わるかどうかに国際社会の視線が集中している。ロイター通信などによると、ハマスは3日（現地時間）、声明を通じて「トランプ大統領の提案を受け、生存者・死亡者を含むすべての人質を解放する」とし「細部事項の議論のために直ちに仲裁者を通した交渉に入る用意がある」と明らかにした。トランプ大統領はハマス