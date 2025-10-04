将棋の最高峰タイトル・竜王戦の第1局2日目が始まりました。【映像】対局の様子藤井聡太七冠（23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦しています。竜王戦七番勝負の第1局2日目は、東京・渋谷区の能楽堂で、佐々木八段の封じ手が開封されて始まりました。藤井七冠は防衛に成功すれば5連覇達成で、「永世竜王」の資格を獲得します。佐々木八段は2年連続の挑戦で、初のタイトル獲得を目指します。勝敗は夕方以降に決まる見込みで