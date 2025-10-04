お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2日と3日に自身のアメブロを更新。次男が過剰歯のため手術を受けることになった経緯と、それに伴う心境を明かした。2日のブログで、まさみさんは「以前投稿した、次男君の口内のできもの腫瘍じゃないか！？と疑われ大学病院に行ってきました」と報告。検査の結果について「前歯の裏側に硬いできものがあってレントゲンなど色々検査してもらい結果的に過剰歯と呼ばれる歯でした