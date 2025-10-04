かつて清水エスパルスなどでプレーした元ブラジル代表MFエドゥー・マンガが58歳で亡くなった。古巣のパルメイラスやブラジルメディア『グローボ』などが伝えている。パルメイラスの下部組織出身のエドゥー・マンガは、1985年から1989年までパルメイラスのトップチームでプレーし、公式戦188試合出場で44ゴールを記録する活躍を見せた。1987〜1989年まではブラジル代表にも招集され、通算10試合に出場した。そして、クラブ・