チリで開催中のU-20ワールドカップのグループステージを3連勝で突破したU-20日本代表。今大会に招集されている海外組のひとりが、喜多壱也（きた かずなり）だ。20歳の喜多は、この夏にJ1京都サンガからスペインのレアル・ソシエダに移籍した189cmの大型センターバック。高さと強さだけでなく、左足のフィードも武器。スペイン2部に属するソシエダのリザーブチーム（サンセ）では、ここまで4試合に出場している。『AS』によれば、