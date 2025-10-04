自民党総裁選…13時からの投票を前に、各陣営が「勝負メシ」に選んだのは…。◇まずは小泉陣営。小泉氏の地元・横須賀のパン屋から、陣営激励のために海軍カレーパンやカツ（勝つ）カレーパンが届けられた。◇高市陣営で昼に用意されたのは「カツ弁当」。トンカツに、サラダが添えられた弁当を食べて勝利を誓った。ちなみに、高市氏はこの日、母親がいつも付けていたという形見のネックレスを身につけ決戦に臨むという