高市氏の陣営は、都内で決起集会を開きました。高市氏は挨拶で「毎日毎日、どんどんご支持の輪が広がっていってる、それを体感できた」と手応えを口にしました。その上で、「あえて私、高市早苗、火中の栗だろうが何だろうが拾います。困難な道でも皆様のお力を借りながら、でも少し謙虚に、でもまっすぐに進んでいく」と勝利への強い意欲を示しました。