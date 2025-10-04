東京5R・新馬戦（1800メートル）は2番人気のカレントゥルーシー（牡＝鈴木孝、父サングレーザー）が後続に1馬身1/4差をつけて逃げ切った。手綱を取った松山は「強かった。道中楽だったし、追い出すと反応良く伸びてくれた。跳びが大きく自分のリズムで行けたのも良かった」と振り返る。「まだ緩さがあるのでこれからさらに良くなってくる」。18年札幌記念優勝サングレーザー産駒が2世代目でJRA初勝利を挙げた。